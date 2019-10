Westfalentag 2019: Es wird voll in Osnabrück am 1. November CC-Editor öffnen

Reichlich Trubel in der Osnabrücker Innenstadt und volle Straßen und Parkhäuser: Darauf müssen sich Osnabrücker beim Westfalentag am Freitag, 1. November 2019, einstellen. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Reichlich Trubel in der Osnabrücker Innenstadt und volle Straßen und Parkhäuser: Darauf müssen sich Osnabrücker am Freitag, 1. November 2019, einstellen. Denn dann ist wieder Allerheiligen. In Nordrhein-Westfalen ist der 1. November ein Feiertag, in Niedersachsen nicht.