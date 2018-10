Osnabrück. Der Männergesangsverein Sängerlust spendete den Erlös seines musikalischen Frühschoppens an die Sutthauser Kitas. Seit 100 Jahren probt der Verein im Restaurant an der Sutthauser Mühle.

Große Freude bei Svenja Schwarberg und Heike Kuzaj: Die Leiterinnen der katholischen Kita „Maria Königin des Friedens“ und der evangelischen Apostel-Kindertagesstätte nahmen jeweils einen Scheck über 250 Euro entgegen. Gespendet hatte das Geld der Männergesangsverein Sängerlust.

100 Jahre Übungsraum

Am 26. August hatte der Verein einen musikalischen Frühschoppen im Garten des Restaurants „Sutthauser Mühle“ veranstaltet, an dem neben den Sängern auch die Kinder der beiden Kitas sowie der evangelische Posaunenchor mitmusizierten. Anlass war ein großes Jubiläum: „Wir haben in dem Lokal seit 100 Jahren unseren Übungsraum“, berichtete Bernhard Köhne, 1. Vorsitzender der „Sängerlust“. 1918, direkt nach dem 1. Weltkrieg sei der 1906 gegründete Verein vom Sutthauser Bahnhof an die Mühle gezogen. Als Dank für die musikalische Unterstützung habe man beschlossen, den Reinerlös des Festes an die beteiligten Kitas zu spenden.

Schwarberg und Kuzaj haben schon Ideen, wie sie das Geld einsetzen werden. Ein Bauklotzsystem und ein Kugelspiel sollen es werden. Damit hat sich das Singen für die kleinen Musiker dann gleich doppelt gelohnt.