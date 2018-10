Osnabrück. Etwa jeder vierte Tatverdächtige, der im Jahr 2017 gegen die sexuelle Selbstbestimmung verstoßen hat, war jünger als 21 Jahre alt. Das Osnabrücker Kinderschutzzentrum bietet eine ambulante Therapie speziell für "sexuell grenzverletzende Kinder und Jugendliche" an. Ein Jugendlicher hat mit uns über das Programm gesprochen.

Knapp drei Jahre lang ist Michael* einmal pro Woche in die Räume des Kinderschutzzentrums Osnabrück am Goethering gegangen, um dort mit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Esther de Vries über das zu sprechen, was vorgefallen ist. Was genau das war? "Ich bin sexuell übergriffig geworden, und mehr möchte ich dazu nicht sagen", sagt Michael. Nur dass das Programm Teil seiner Bewährungsauflage sei, dass der Kontakt über die Jugendgerichtshilfe zustande kam, und dass er sich "zu hundert Prozent sicher" sei, dass er nie wieder so handeln werde, wie er es schon einmal getan habe.

Sieben Fälle begleitet de Vries derzeit in dem Programm, das seit 2014 besteht. In allen sieben Fällen waren Jungen die Täter. Es gebe zwar auch sexuell übergriffige Mädchen, doch bislang sei im Kinderschutzzentrum noch keines vorstellig geworden, sagt de Vries.

Von Beleidigung bis Vergewaltigung

Sieben Jungen aus Stadt und Landkreis Osnabrück also. Sieben Jungen mit unterschiedlichem familiären Hintergrund, Bildungsgrad, sozialem Status. Eine einzige Gemeinsamkeit gebe es zwischen ihnen: "Sie haben alle Ausgrenzungserfahrungen gemacht", sagt Esther de Vries. Und sie sind alle durch "sexuell grenzverletzendes Verhalten" auffällig geworden. Was darunter zu verstehen ist? "Das beginnt bei verbalen Beleidigungen über das Zeigen von Genitalien, das Anfassen anderer, den Besitz und Vertrieb von Kinderpornographie bis hin zu Vergewaltigung", sagt Esther de Vries.

Liege so ein Fall vor, setze sie sich in Absprache mit dem Jugendamt oder der Jugendgerichtshilfe zunächst mit den Familien in Kontakt, um festzustellen, ob eine ambulante Therapie überhaupt möglich ist, sprich: Ist das Opfer in Sicherheit und von dem Täter getrennt? Ist das Elternhaus stabil und der Jugendliche sozialisiert?

Sexualität als Druckmittel

Die Jugendlichen, die derzeit das Therapieangebot des Kinderschutzzentrums wahrnehmen, sind zwischen 15 und 20 Jahre alt. Etwa jeder vierte Tatverdächtige, der im Jahr 2017 eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen haben soll, ist laut polizeilicher Kriminalstatistik jünger als 21 – so viel zu den Zahlen für das gesamte Bundesgebiet.

Für Stadt und Landkreis Osnabrück sehen die Zahlen wie folgt aus: Insgesamt gab es im vergangenen Jahr bei den bereits geschilderten Delikten 324 Tatverdächtige – 136 in der Stadt und 188 im Landkreis. Jünger als 21 waren 93 (Stadt: 26, Landkreis: 67).

Michael ist mittlerweile 21 Jahre alt. Während er die Therapie machte, schloss er eine Ausbildung ab und ist nun berufstätig. Noch gut kann er sich an seinen ersten Termin im Kinderschutzzentrum erinnern: "Die Vorstellung von dem Gespräch war unangenehm", sagt der junge Mann. Doch das habe sich beim ersten Treffen schnell gelegt: "Es gab keine Berührungsängste, keine Tabuthemen." (Weiterlesen: Doktorspiele unter Kindern – Wo fängt der Missbrauch an?)

Das Ziel des Programmes ist es, mit den jungen Menschen rechtzeitig einen Umgang mit negativen Gefühlen zu trainieren, damit sie ihrem Handlungsmuster nicht treu bleiben und weiterhin Sexualität als Druckmittel einsetzen. Denn da ist sich de Vries sicher: Das Problem der jungen Männer sei kein übersteigerter Sexualtrieb: "Sexualität ist ein Mittel, um etwas anderes zu kompensieren", sagt die Therapeutin. Machtverlust oder ein Ohnmachtsgefühl beispielsweise. "Es geht den Jugendlichen nicht vorwiegend um Sexualität. Aber Sexualität ist für sie das Mittel, Grenzen zu übertreten."

Es bleibt ein Restrisiko

Medikamente werden bei der Therapie nicht eingesetzt, der Ansatz ist ein verhaltenstherapeutischer. "Die Jugendlichen müssen sich intensiv mit ihrer Tat auseinandersetzen und schämen sich dafür", sagt Esther de Vries.

Ob sie nach Abschluss der Therapie die Jugendlichen auch guten Gewissens entlassen könne? "Natürlich bleibt immer ein Restrisiko. Aber man kriegt ja auch ein Gefühl für die Kinder, auch wenn man weiß, dass sie einen auch manipulieren können." Sollte sie einmal den Eindruck haben, trotz der Gespräche keine Verbesserung zu erkennen, würde sie gemeinsam mit der Jugendhilfe nach einer Alternative suchen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Schölerberg könnte dann eine mögliche Adresse sein.

Für Michael ist die Therapie seit dieser Woche beendet. In einem halben Jahr wird er noch einmal zu Esther de Vries gehen – Nachsorgetermin. Das war es dann auch. "Ich denke nicht, dass ich eine weitere Therapie brauche", sagt Michael. "Und Frau de Vries glaubt das auch nicht. Aber wenn da in mir irgendwelche Zweifel wären, würde ich sofort wieder eine machen." Täter will er nie wieder sein.



*Name von der Redaktion geändert