Osnabrück. Mit einem gemeinsamen Flyer machen 24 verschiedene Selbsthilfegruppen (SHG) auf ihr Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen aufmerksam.

Mit dem Flyer möchten die Gruppen auf die vielfältigen Hilfen für Menschen hinweisen, die an Depressionen, Burnout, bipolaren Störungen, Angst- oder Panikattacken, Essstörungen, Skin Picking oder anderen psychischen Erkrankungen leiden. „Wenn die Seele leidet“, heißt es in dem Flyer, der in Facharztpraxen und Beratungsstellen ausgelegt wird, „tut es gut, nicht allein zu sein“. Gerade in Krisenzeiten brauche der Mensch den Austausch mit Mitmenschen. Der Leidensdruck einer psychischen Krankheit werde jedoch oft zusätzlich verstärkt durch die Unsicherheit und das Unverständnis von Familie, Freunden oder Kollegen. In einer solchen Situation Menschen mit ähnlichen Problemen zu treffen, zu spüren: „Ich bin nicht allein mit meiner Krankheit, alle hier kennen die quälenden Ängste und Selbstzweifel, die aufkommende Einsamkeit“, wie es Gerda Maria Brzoska, langjährige Ansprechpartnerin von Selbsthilfegruppen, formuliert, gebe den Teilnehmern Halt und Sicherheit.

In Stadt und Landkreis Osnabrück

Es gibt Selbsthilfegruppen für junge und für ältere Betroffene, für Männer, für Frauen oder gemischte Gruppen. Nicht alle treffen sich in Osnabrück; es gibt auch SHG in Bad Laer, Dissen, Melle, Bramsche, Bohmte, Bersenbrück und Ankum. Viele sind diagnoseorientiert, das heißt, sie richten sich an Menschen, deren vorrangiges Problem zum Beispiel eine Depression oder eine Angststörung ist. Andere, wie zum Beispiel die Gruppe „Licht und Schatten“, richten sich an Mehrfacherkrankte. Bei den „Psychiatrie-Erfahrenen“ steht ebenfalls weniger eine bestimmte Erkrankung als vielmehr die persönliche Belastung im Vordergrund. Auch Menschen, die unter einer scheinbar rein körperlichen Erkrankung leiden, erfahren durch starke Schmerzen, Bewusstseinsverluste oder ähnliches oft psychische Belastungen, andere sind von Schuldfragen oder mit Partnerschaftsproblemen belastet. Sie alle können in der Selbsthilfe Unterstützung finden.

Die Kontaktadresse jeder einzelnen Gruppe ist auf einem dem Flyer beigelegten Zettel vermerkt, ansonsten berät auch das Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt, Mail: selbsthilfe@lkos.de .

Nicht immer landet jeder sofort in der richtigen Gruppe

Mit dem Flyer soll die Zusammenarbeit der Gruppen bekannt gemacht werden. Um ihre Potenziale zu bündeln, sich gegenseitig zu unterstützen und zu inspirieren, haben sich die Vertreter der SHG für psychische Erkrankungen miteinander vernetzt. Man trifft sich vierteljährlich, um im Austausch miteinander die Gruppenarbeit zu reflektieren und die jeweiligen Angebote untereinander bekannter zu machen. „Oft findet ein Betroffener nicht auf Anhieb die SHG, die zu ihm passt“, berichtet Claudia Rottmann vom koordinierenden Selbsthilfebüro, „dann ist es gut, wenn auch die Gruppenleiter Alternativen kennen.“ In der Runde können zudem Wege und Möglichkeiten für eine gelungene Integration neuer Mitglieder oder gelegentlich auftretende Schwierigkeiten besprochen werden, etwa ob und wie man in der Gruppe untereinander Kontakt hält.