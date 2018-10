Osnabrück. In Stadt und Landkreis Osnabrück finden auch dieses Jahr zahlreiche Oktoberfeste statt. Hier finden Sie die Termine der größten Oktoberfeste in der Region.

Oktoberfest in Osnabrück:

Das Steigenberger Hotel Remarque Osnabrück lädt am Freitag und Samstag, 12. Oktober und 13. Oktober 2018, zum Oktoberfest. Eine Karte pro Person und Abend kostet 15 Euro. Karten gibt es an der Rezeption des Hotels und bei Gruppenanfragen unter 0541/6096628.

Oktoberfest in Bissendorf:

Das Oktoberfest in Bissendorf findet am Samstag, 29. September 2018 um 19 Uhr im Gewerbepark Bissendorf statt. Die Eintrittskarte kostet 25 Euro. Im Preis enthalten ist eine Maß Bier oder zwei halbe Maß Bier oder Softdrink sowie der kostenlose Shuttlebus, der bis in die Osnabrücker Innenstadt fährt. Die Eintrittskarte gilt als Fahrausweis. Die Haltepunkte sind auf der Eintrittskarte vermerkt. Speisen gibt es in der Zeit von 19 Uhr bis 2 Uhr an den Imbiss-Stationen. Karten können per E-Mail (oktoberfest@hdk-net.de) bestellt werden.

Oktoberfest in Hollage:

Das Hollager Oktoberfest findet am Freitag und Samstag, 26. und 27. Oktober 2018, im Festzelt an der Hansastraße/Moorlandstraße statt. Das Oktoberfest ist bereits ausverkauft.

Oktoberfest in Lotte-Osterberg:

Das Osterberger Oktoberfest findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober 2018, im Festzelt neben der Gaststätte "Zum Brook" statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro. Am Samstag treten "Die Bergvagabunden". Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter. Besucher können sich auf die "Noorkerländer Kapel" freuen. Der Eintritt kostet sechs Euro. Eintritts- und Verzehrtickets gibt es ab sofort am Veranstaltungsort, in der Gaststätte „Zum Brook“, Hasberger Straße 13.

Oktoberfest in Münster:

Ein großes Oktoberfest wird es auch in Münster geben: Das Fest findet von Freitag, 28. September 2018, bis Samstag, 13. Oktober 2018, am Albersloher Weg statt. Die Tickets kosten ab 10 Euro. Hier gibt es mehr Infos zum Programm und den Tickets.

Oktoberfest in Melle-Wellingholzhausen:

Das Oktoberfest in Wellingholzhausen findet am Samstag, 20. Oktober 2018, im Haus der Gastes, Eichendorffstraße 4, statt. Einlass ist um 19 Uhr. Fassanstich ist um 20 Uhr. Interessierte können unter der Telefonnummer 05429/306 reservieren.

Oktoberfest in Hunteburg:

Das Hunteburger Oktoberfest finden am Sonntag, 21. Oktober 2018, im Festzelt auf der Wiese am Sportplatz, Burgstraße 24 a. Beginn ist um 11 Uhr. Die Karten kosten 19,90 Euro inklusive Eintirtt, Essen und Getränk. Hier können Interessierte Tickets erwerben: Lotto und Presse Dörfler, Hunteburg und Bohmte und bei der Volksbank Hunteburg. Tischreservierungen möglich unter 05491/7650.

Oktoberfest in Ostercappeln-Hitzhausen:

Auf dem Dorfplatz in Hitzhausen findet am Samstag, 13. Oktober 2018, um 18 Uhr statt.

Oktoberfest in Ankum:

Das Ankumer Oktoberfest findet am Samstag und Sonntag, 27 und 28. Oktober 2018 auf dem Marktplatz statt. Der Kartenvorverkauf startete am Samstag, 22. September 2018. Ab Montag, 24. September 2018, waren die Karten auch bei den Vorverkaufsstellen im Hotel Raming und den beiden Touristinformationen Ankum und Bersenbrück erhältlich. Es gibt allerdings nur noch Restkarten für den Frühschoppen am 28. Oktober.

Oktoberfest in Quakenbrück:

Das Oktoberfest in Quakenbrück findet am Samstag, 13. Oktober, um 19 Uhr in der Artland Arena statt. Besucher können sich auf die Partyband "Dochrinna" freuen. Traditionell sticht der Bürgermeister zur Eröffnung ein Fass Freibier an. Danach ist die Burgmannskapelle Quakenbrück dran. Karten gibt es bei Uhren und Schmuck Braemer (Lange Straße 27), bei Allianz Versicherungen Thomas Ludmann (Bahnhofstraße 4) sowie bei den Musikern der Burgmannskapelle. Einlass ist ab 18 Uhr.

Oktoberfest in Fürstenau:

Das Oktoberfest in Fürstenau findet am Samstag, 20. Oktober 2018, in der Reithalle Fürstenau statt. Karten gibt es ab dem 1. September bei der BFT Tantkstelle Heyer (Fröhlkingstraße 8) und Buchhandlung Weitzel (Große Straße 9) im Vorverkauf.

Fehlt Ihr Oktoberfest? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an o.zudilin@noz.de