Emotionale Proteste gab es am Montag vor dem Theater in Osnabrück. Dort demonstrierten etwa 150 Menschen für Frauenrechte im Iran. Foto: Thomas Wübker up-down up-down 150 Teilnehmer bei Demo Haare ab und Kopftuch am Boden: Emotionaler Protest vor Osnabrücker Theater Von Thomas Wübker | 27.09.2022, 12:21 Uhr

Um Iranerinnen in ihrem Protest gegen das iranische Regime zu unterstützen und um bekannt zu machen, wer Mahsa Amini war, demonstrierten am Montag etwa 150 Menschen vor dem Theater in Osnabrück. Eine Frau schnitt sich dabei Haare ab, eine andere warf ihr Kopftuch zu Boden.