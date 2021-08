Wer in Osnabrück vegetarisch oder vegan essen möchte, hat eine große Auswahl. Unter anderem gibt es fleischlose Burger. (Symbolfoto)

imago images / Westend61

Osnabrück. Wer in Osnabrück vegetarisch oder vegan essen möchte, hat eine große Auswahl. Eine Vielzahl an Restaurants und Cafés in Osnabrück bieten vegetarische und vegane Gerichte an. Eine Übersicht.

In diesem Artikel erfährst Du:Wo Du in Osnabrück hingehen kannst, wenn du vegetarisch oder vegan essen möchtest.Was die Restaurants an Gerichten anbieten.Wie die Öffnungszeiten der Restaurants und Cafés sind.Bistro de la Cameleer Bierstraße