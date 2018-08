Brand an der Iburger Straße in Osnabrück ist gelöscht MEC öffnen

Es wird aufgeräumt: An der Iburger Straße hat es gebrannt. Bewohner des Hauses, in dessen Erdgeschoss das Feuer ausgebrochen war, waren nicht gefährdet. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. In einem Wohnhaus an der Iburger Straße hat es gebrannt. Verletzt wurde keiner der Bewohner. Die Feuerwehr war mit 20 Mann vor Ort und hat die Wohnung im Erdgeschoss, in der das Feuer ausgebrochen war, akribisch durchsucht.