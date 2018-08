Osnabrück. Die Osnabrücker Bürgerinitiative, die die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft herbeiführen will, steht kurz vor der formalen Anzeige ihres Bürgerbegehrens. Sie hat die Sommerferien für die Vorbereitung genutzt.

Damit die Pläne nicht an Formfehlern scheitern, will die Initiative beantragen, dass das städtische Rechtsamt die Dokumente auf rechtliche Zulässigkeit prüft, erläuterte der Osnabrücker Stefan Wilker unserer Redaktion.

Im April hatte die Initiative ihre Kampagne gestartet. Weil bezahlbare Wohnungen in Osnabrück Mangelware sind und immer mehr Sozialwohnungen aus der Bindung fallen, will die Initiative die Neugründung einer Wohnungsgesellschaft per Bürgerbegehren und -entscheid erzwingen, das Problem der Wohnungsnot in Osnabrück damit zu einem Top-Thema in der Stadt machen und die Politik unter Druck setzen.

Osnabrück hatte schon mal eine eigene Wohnungsbaugesellschaft (OWG). Vor 14 Jahren entschied der Rat allerdings, die defizitäre OWG nebst 3700 Wohnungen zu verkaufen. Mit dem Vorstoß für eine Neugründung einer Wohnungsbaugesellschaft sind SPD, Grüne und Linke bereits mehrmals im Rat gescheitert. Derzeit prüfen die Stadtwerke Osnabrück, ob ihre Erschließungstochter Esos ins Immobiliengeschäft einsteigen könnte. Außerdem hat der Rat auf Betreiben von CDU/BOB und FDP einen Zehn-Punkte-Plan für den Wohnungsbau beschlossen.

Die Hürden für ein Bürgerbegehren und einen Bürgerentscheid sind hoch. Voraussichtlich kommende Woche will die Initiative das Bürgerbegehren anzeigen, so Wilker. Sobald der Verwaltungsausschuss, in dem die Spitzen aus Verwaltung und Politik vertreten sind, grünes Licht ob der Zulässigkeit der Anzeige des Bürgerbegehrens gibt, läuft die Frist: Dann muss die Initiative innerhalb von sechs Monaten mindestens 9830 gültige Unterstützerunterschriften sammeln (7,5 Prozent aller Wahlberechtigten bei der jüngsten Kommunalwahl in Osnabrück). Gelingt ihnen das, muss die Stadt innerhalb weiterer drei Monate den Bürgerentscheid durchführen. Ziel ist laut Stefan Wilker, dass dies am Tag der Europawahl im Mai 2019 geschieht.