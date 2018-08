Melle/Osnabrück. Vor dem Christlichen Kinderhospital Osnabrück (CKO) halten sich derzeit zahlreiche Familienangehörige und Freunde der Familie auf, deren vierjähriger Junge am Samstag im Wellenfreibad Melle verunglückt war.

Schätzungsweise 50 bis 60 Personen stehen vor dem Eingang des CKO. Dort liegt der vierjährige Junge, der am Samstag beinahe ertrunken war. Schon seit Tagen verharren Familienangehörige vor dem CKO. Am Donnerstagmittag waren es etwa 30 gewesen.

Gegen 16 Uhr am Samstag war es zu dem Unfall in dem Bad gekommen. Der Junge war offenbar ins Wasser gefallen und danach von zwei anderen Jungen auf dem Grund des Sprungturmbeckens gefunden worden. Der leblose Vierjährige wurde reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt seither in Lebensgefahr – zum aktuellen Gesundheitszustand gibt es keine gesicherten Informationen.

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung, sagte Sprecherin Mareike Edeler auf Nachfrage.