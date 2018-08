Osnabrück. Beim ersten Blue Monday Jam nach der Sommerpause gehen die Musiker am Montag, 13. August, nach draußen. Im Biergarten vor der Lagerhalle in Osnabrück soll das hoffentlich gute Wetter genutzt werden.

„Back to the Roots“ ist abermals das Motto am Montag. Das soll aber nicht heißen, dass die Musiker vor der großen Tradition erstarren. Sie zeigen viel mehr, wie variantenreich der Blues ist, und wieviel Rhtyhtmus aus den zwölf Takten herausgeholt werden kann. Dabei ist es natürlich hilfreich, dass exzellente Musiker auf der Bühne stehen. Sie spielen zwar in wechselnden Besetzungen, das unterbricht den fließenden Groove aber nicht.

Die Open Air Blue Monday Jam im Biergarten der Lagerhalle in Osnabrück beginnt am Montag, 13. August, um 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter im Foyer. Eintritt frei. Infos unter der Nummer 0541/338740 oder http://www.lagerhalle-osnabrueck.de.