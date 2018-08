Facettenreich und emotional, so könnte man den Auftritt des 43-Jährigen bisher beschreiben. Immer wieder setzt ich er sich auf der Bühne hin, um dann loszulegen. Das Publikum dankt es ihm bislang mit viel Applaus.

Lena (13), Emma (12) und Sophia (11) freuen sich vor allem auf Sarah Conner, bis diese dran ist, versuchen sie in einem Eisblock eingefrorene Eisbecher eines regionalen Anbieters aus dem Eis zu befreien und sind dabei sehr hartnäckig.

Nun auch wieder mit Bild und ganz nah: Die Besucher nehmen die Arme in die Luft und feiern den Wirtz.

Nele (11) und Anika (8) aus Melle sind mit ihren Eltern gekommen. Und während Anika sich im Entenangeln von HelpAge mit einer Brille versucht, die den grauen Star imitiert, erzählt Nele, dass sie Sarah Connor mag und auch schon vorher einmal auf einem Connor-Konzert war. Die Help Age Helfer erklären, warum sie diese Aktion machen: "Wir setzen uns für ältere Menschen weltweit ein."

Vollgas am Anfang, nun melancholischer. "Manchmal ist es einfach besser, mal nichts zu sagen. Ein kleiner Einblick in mein Leben", so der Sänger vor seinem vierten Song.