Lärm bis in die tiefe Nacht? Christoph Hengholt, Veranstalter des Schlossgarten-Open-Airs, versichert, dass ab 23 Uhr die Musikanlage schweigt. Archivfoto: Katharina Leuck

Osnabrück. Am Freitag beginnt das Schlossgarten-Open-Air und bietet mit Nena und Sarah Connor hochkarätige Acts auf der Bühne. Wer keine Karte hat, aber in der Nähe wohnt, wird dies auch so mitkriegen – ob er will oder nicht. Was wird für den Lärmschutz getan?