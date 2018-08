Osnabrück. Seit Wochen liegt der Fußweg, der den Osnabrücker Westerberg mit der Innenstadt verbindet, im Dunkeln. Mehrere Laternen sind defekt.

Der Weg zwischen dem Steigenberger-Hotel Remarque und dem Stadthaus dient vielen Osnabrückern als bevorzugter Fußweg vom Westerberg in die Innenstadt. Dieser führt entlang der ehemaligen Stadtmauer und ist von Bäumen und Gebüsch umgeben, sodass kaum natürliches Licht durch die Blätter scheint. Da sind die Spaziergänger auf künstliches Licht angewiesen. Nachts ist diese Situation derzeit besonders problematisch, da drei aufeinander folgende Laternen defekt sind.

Die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung fällt in den Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke Osnabrück. Diese sind darauf angewiesen, dass sich die Anwohner bei Ihnen melden, wenn Laternen defekt sind. „An allen größeren Straßen führen wir natürlich regelmäßig Routine-Kontrollen durch, aber bei kleinen Pfaden haben wir nicht die Möglichkeiten, um alle Straßenbeleuchtungen zu überprüfen“, erklärt Nicole Seifert, Mitarbeiterin der Stadtwerke. Sobald eine Meldung dieser Art eingeht, überprüfe der Entstörungsdienst die Straßenlampe schnellstmöglich vor Ort und repariere den Schaden. Mögliche Fehlerquellen lägen entweder in der Elektronik oder der Lampe direkt. Je nach Ausmaß des Defektes behebt der Dienst das Problem umgehend, oder spätestens innerhalb der nächsten sieben Tage, so Seifert. So auch im Fall des Fußwegs am Steigenberger-Hotel.