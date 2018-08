Carla Wawro hat in der Hasestraße 54 ihren Second-Hand-Shop "Side by Side" eröffnet. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Neuzugang in der Hasestraße: Auf Klasse statt Masse setzt seit Anfang August Carla Wawro in ihrem Second Hand-Shop "Side by Side". Über den Ladentisch geht handverlesene gebrauchte Kleidung für Damen und Herren – und bald sogar noch mehr.