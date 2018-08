Osnabrück. Gutes tun für Kinder, das will der Verein „Sportler 4 a childrens world“ um John McGurk. Beim diesjährigen Friedenslauf ist dank Sponsorengeldern und einigen Privatspenden wieder eine stattliche Summe zusammengekommen.

Bei der Ankunft in Osnabrück konnten sich McGurk und seine Mitstreiter über einen vorläufigen Spendenbetrag von 4300,55 Euro freuen. Der Benefizläufer war mit etwa 30 anderen Läufern morgens in Münster gestartet und die etwa 60 Kilometer lange Strecke nach Osnabrück gelaufen. Zum Vergleich: Ein Marathon ist lediglich 42,195 Kilometer lang. Der Friedenslauf von „Sportler 4 a childrens world“ findet jährlich statt, 2018 zum neunten Mal.

Optimales Laufwetter

„Ich bin müde und kaputt, aber stolz“, sagte McGurk, der den Lauf selbstverständlich im Kilt absolvierte. Er freute sich über ein optimales Laufwetter aus bedecktem Himmel, halbwegs erträglichen Temperaturen und ein paar Regentropfen. Neu war in diesem Jahr, dass die Gruppe nicht in Osnabrück loslief, sondern in Münster. Als Startpunkt ausgewählt wurde das Restaurant „Großer Kiepenkerl“. Vor der Gaststätte war es im April zu einer Amokfahrt gekommen. Vier Menschen und der psychisch kranke Täter starben.

Das Geld soll Gecko, dem Förderverein des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück (CKO), zugute kommen. Dieser möchte im Krankenhaus eine Atmosphäre schaffen, in der sich Kinder so wohl fühlen wie möglich und von ihrer Krankheit abgelenkt werden, sodass der Heilungsprozess beschleunigt wird. Ein Teil des Geldes soll deshalb in das Klinik-Clown-Projekt fließen, wie Burkhard Rodeck,CKO-Chefarzt und Mitglied des Fördervereins, sagte. Eine Gruppe von Clowns kommt einmal wöchentlich ins Kinderhospital und unterhält die Kinder. Daneben werde man die Spende auch für einen Kicker, für Spielsachen und für Bücher verwenden.

Engagement für Kinderrechte Mehr als 4.000 Euro kamen für den Förderverein des Christlichen Kinderhospitals zusammen. Foto: Jörn Martens





„Kinder verleihen Flügel", lautet das Motto des „Sportler 4 a childrens world"-Vereins. Sein Leitgedanke ist, eine bessere Welt für Kinder zu schaffen. Der Verein wurde 2008 gegründet und engagiert sich für Kinderrechte und will ein Zeichen gegen Rassismus und für Integration und Frieden setzen.