Osnabrück. Am 24. August demonstriert ein Bündnis gegen das geplante Niedersächsische Polizeigesetz am Osnabrücker Hauptbahnhof.

Der Gesetzentwurf des Innenministeriums von Boris Pistorius gibt der Polizei mehr Befugnisse. Verschlüsselte Sprachnachrichten dürften dann etwa auch präventiv überwacht werden, Gefährder künftig bis zu 74 Tage in Präventivhaft genommen werden.

(Hier geht es zum Gesetzentwurf als PDF (500 KB))



Überwachungsstaat befürchtet

Das Osnabrücker Bündnis „#noNPOG_OS” befürchtet in seiner Demonstrationsankündigung „einen Abbau demokratischer Freiheits- und Grundrechte”. Der Staat werde zum Überwachungsstaat. „Diesen Entwicklungen stellen wir uns entschieden entgegen. Den Gesetzentwurf ,NPOG‘ der niedersächsischen Landesregierung lehnen wir mit aller Deutlichkeit ab und fordern dessen Zurücknahme.”

Die Demonstration beginnt am 24. August um 19 Uhr am Hauptbahnhof. Am 8. September ruft das Bündnis zur Teilnahme einer Großdemonstration gegen das Gesetz in Hannover auf. Eigener Angabe zufolge besteht es aus linken Organisationen und Gruppen.

Auch andere Länder verschärfen Polizeigesetze

Anders als in Bayern ist der Widerstand der Niedersachsen gegen die Novelle bislang vergleichbar gering. In Bayern gab es bereits Massenproteste. Auch in NRW gingen Tausende gegen eine geplante Verschärfung des Polizeigesetzes auf die Straße. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern verabschiedeten bereits verschärfte Polizeigesetze.

Demo der „Seebrücke”

Bereits am 11. August findet am Bahnhof ein weitere Demo statt. Am Samstag demonstriert das Osnabrücker Aktionsbündnis „Seebrücke” einer Ankündigung zufolge „gegen die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer“ und fordert „sichere Fluchtwege nach Europa“.