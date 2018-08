Das Moskaubad

Das Moskaubad ist das älteste künstlich angelegte Freibad Osnabrücks. Zuvor gab es nur Flussbadeanstalten an Nette und Hase und das 1924 vom SV Neptun errichtete Kanalbad Netterheide. Kurz nach Eröffnung des Moskaubads 1926 ging noch im gleichen Jahr das Prießnitzbad in Betrieb, eine von einem privaten Verein getragene vergleichsweise kleine Anlage am Blumenhaller Weg. Schinkel erhielt 1927 das künstliche Freibad Wellmannsbrücke als Nachfolger der seit 1912 existierenden Flussbadeanstalt gleichen Namens. Jüngstes Osnabrücker Freibad ist das 1973 eröffnete „Haster Freibad im Nettegrund“.

Für das Moskaubad reichte 1926 eine Bauzeit von drei Monaten vom ersten Spatenstich in das sumpfige Schrebergartengelände bis zur Eröffnung. 120 Arbeitslose hoben in reiner Handarbeit die Becken aus. Sie waren im Rahmen der „produktiven Erwerbslosenfürsorge“ dienstverpflichtet worden. Der Standort war mit Bedacht gewählt, denn aus den nahen Quellteichen sprudelt genug Wasser, um alle Becken in fünf Tagen einmal mit Wasser befüllen zu können.

Für die Namensherkunft des Moskaubads gibt es mehrere Theorien. Eine vermutet als Urheber russische Donkosaken, die ehemals an der Seite Napoleons kämpften und 1813 hier hängen blieben. Sie zogen in die Häuser einer Papiermacher-Kolonie in der Wüste, die zufällig gerade leer stand, weil der Papier-Unternehmer Quirll die Papiermühle an der Stelle aufgegeben hatte. Nach der Siedlung ging der Name „Moskau“ auch auf eine Straße und ein Kaffeehaus über, das von 1832 bis 1913 existierte. Und auf das Moskaubad.

Nur in der Nazi-Zeit und während des Kalten Kriegs hieß es offiziell „Neustädter Freibad“, weil man auf Moskau nicht gut zu sprechen war.