Feldscheune in Waldgebiet in Lienen ausgebrannt CC-Editor öffnen

In Lienen ist am Montagnachmittag eine Feldscheune ausgebrannt. Foto: NWM-TV

Lienen. Nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen ist am Montag in Lienen eine Feldscheune in Brand geraten. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf trockenes Waldgebiet.