Brandstiftung? Feldscheune in Waldgebiet in Lienen ausgebrannt

In Lienen ist am Montagnachmittag eine Feldscheune ausgebrannt. Foto: NWM-TV

Lienen. Nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen ist am Montag in Lienen eine Feldscheune in Brand geraten. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf trockenes Waldgebiet, die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.