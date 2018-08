Beim Kleingartenverein in Gartlage sind am späten Montagabend drei Gartenhütten abgebrannt. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. In der Nacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Garten zur Kleingartenanlage "Am Bahndamm" gerufen. Gasflaschen, die in einem der drei brennenden Gartenhäuschen gelagert waren, erschwerten die Löscharbeiten.