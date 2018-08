Drei Gartenhütten in Osnabrück abgebrannt CC-Editor öffnen

Beim Kleingartenverein in Gartlage sind am späten Montagabend drei Gartenhütten abgebrannt. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. In der Nacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr zum Kleingartenverein in die Gartlage gerufen. Gasflaschen, die in einem der drei brennenden Gartenhäuschen gelagert waren, erschwerten die Löscharbeiten.