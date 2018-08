Es war die vierte Auflage des AWO-Laufs. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. In gleich sechs Disziplinen gab es am Sonntag bei der Laufveranstaltung „AWO rennt“ Sieger. Der Erste stand nach knappen 75 Minuten beim Halbmarathon fest: Abdelmajeed Abdallah (26) hat die vierte Auflage des Wettbewerbes durch den Hörner Bruch in Sutthausen gewonnen.