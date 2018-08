Osnabrück. Der Ozonwert in Osnabrück hat am Freitagnachmittag den Informationswert von 180 Mikrogramm je Kubikmeter Luft überschritten.

Der am Freitagnachmittag um 17 Uhr erreichte Wert in Osnabrück übersteigt deutlich den EU-Zielwert. Auf ein Jahr gerechnet beträgt der EU-Zielwert 120 Mikrogramm Ozon pro Kubikzentimeter Luft als höchster gleitender Acht-Stunden-Mittelwert eines Tages. Bedeutet: Selbst im Acht-Stunden-Zeitraum eines Tages mit der höchsten Ozonbelastung (O3) sollte der Wert von 120 Mikrogramm Ozon pro Kubikzentimeter Luft nicht überschritten werden. 25 Überschreitungen dieses Wertes sind pro Jahr erlaubt. Ab einem Wert von 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikzentimeter Luft binnen einer Stunde muss die Bevölkerung informiert werden.

Sport vermeiden, Autos stehenlassen

Dieser Aufgabe kam das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim nach. In einer Mitteilung riet die Behörde dazu, bei erhöhten Ozonwerten sportliche Ausdauerleistungen in den Nachmittagsstunden zu vermeiden. Sie seien besser in die Morgenstunden zu legen. Die Behörde empfahl zudem, Fahrten mit dem eigenen Auto zu vermeiden und Geräte mit Verbrennungsmotoren wie etwa Rasenmäher nicht zu benutzen.

Über weitere Entwicklungen zu den Ozonwerten informiert das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim auf seiner Internetseite www.luen-ni.de