Die Anlage in der Königstraße 4 in Tecklenburg ist mit dem Auto über die A30 und A1 in etwa einer halben Stunde zu erreichen. Die Ausfahrt heißt 73-Lengerich. Vom Neumarkt aus kommt man mit der Buslinie 401 Richtung Tecklenburg-Stadt in etwa 50 Minuten zum Ziel. Ausstieg ist an der gleichnamigen Endhaltestelle.

Weitere Informationen erhält man unter der Telefonnummer 0160-3046935 oder unter www.abenteuergolf-tecklenburg.de. Reservieren sind auch per Mail an info@abenteuergolf-tecklenburg.de möglich.