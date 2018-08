Das Kindermuseum befindet sich in der Badenstedter Straße 48 in Hannover und ist von Osnabrück aus am besten mit dem Auto oder Zug zu erreichen. Ab dem Hauptbahnhof Hannover kann man mit der U-Bahnlinie 9 Richtung Empelde fahren. Ausstieg ist an der Haltestelle Bernhard-Caspar-Straße. Autofahrer können die Autobahnen A30 und A2 nehmen und innerhalb von Hannover der B6 folgen. Insgesamt dauert die Fahrt mit Zug und U-Bahn etwa anderthalb Stunden und die Anreise mit dem Auto zwei Stunden. Weitere Informationen erhält man unter der Telefonnummer 0511-897334 66 oder unter www.kindermuseum-hannover.de.