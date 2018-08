In Venne hat sich die Gruppe folkVenner gefunden. Am Freitag ist sie in Osnabrück. Foto: Kai ter Horst

Osnabrück. Sie haben sich bei der regelmäßigen Session des Venner Folkfrühlings gefunden. Aber ihr Name kommt aus dem Norwegischen. Am Freitag, 10. August, spielt die Band folkVenner im Biergarten der Lagerhalle in Osnabrück in der Reihe „streetbeats“.