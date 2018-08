Osnabrück. Die Dry Dudes sind Erwin Holm und Patrick Schütte. Sie kommen am Mittwoch, 8. August, aus dem Emsland zum Büdchen auf dem Osnabrücker Westerberg und spielen Pop á la Ed Sheeran.

Bei ihrem Konzert können die Dry Dudes ihr neues Album „Memories“ vorstellen, das zweite nach „Fairytales“. Es beinhaltet zwölf neue Songs, die von Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft und Nostalgie erzählen. Die Musik der beiden Emsländer ist dabei so verträumt wie auf dem Debüt. Im vergangenen Jahr schrieb der Rezensent dieser Zeitung über das Konzert des Duos am gleichen Ort: „Die Dry Dudes erweisen sich als eigenständig, zeigen Emotionalität und Professionalität.“

Das Konzert der Dry Dudes am Büdchen in Osnabrück beginnt am Mittwoch, 8. August, um 19.30 Uhr. Eintritt frei. Infos unter https://buedchen-os.de/ oder Telefon 0541/6003726.