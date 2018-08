Eine interessante Mischung spielt die Band INVSN am Dienstag nach Osnabrück. Foto: Selma Grönlund

Osnabrück. Dennis Lyxzén ist Gründer der Bands Refused und The International Noise Conspiracy gewesen. Am Dienstag, 7. August, kommt er mit seiner neuen Band INVSN in den Bastard Club in Osnabrück.