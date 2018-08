Chris Grey & The BlueSpand im Blue Note in Osnabrück CC-Editor öffnen

Nach zwei Jahren gastiert Chris Grey & The BlueSpand am Donnerstag wieder in Osnabrück. Foto: Lasse Lindgaard Skov

Osnabrück. Vor zwei Jahren gastierte das Trio Chris Grey & The BlueSpand schon einmal im Blue Note in Osnabrück. Am Donnerstag, 9. August, spielen die Dänen dort wieder den Blues.