Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück hat die Standorte der Blitzer für die kommende Woche angekündigt. Hier wird vom 6. bis 12. August geblitzt – diesmal mit dem Schwerpunkt der Schulwegsicherung.

Das sind laut einer Mitteilung des Landkreises Osnabrück die Blitzerstandorte:

Montag, 06.08.: Bad Essen

Dienstag, 07.08.: Bissendorf

Mittwoch, 08.08.: Melle

Donnerstag, 09.08.: Hasbergen

Freitag, 10.08.: Bissendorf

Samstag, 11.08.: Bad Essen

Sonntag, 12.08.: Fürstenau

Besondere Augenmerk legt der Landkreis in der Woche auf die Sicherung der Schulwege. Am 8. August enden in Niedersachsen die Sommerferien. Ab dem 9. August wird der Landkreis im Bereich von Schulen Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Der Landkreis veröffentlicht jedoch nur die Städte und Gemeinden, in denen die Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. Die genauen Standorte werden nicht bekanntgegeben. Auch an anderen Stellen kann es Messungen geben.