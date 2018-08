Innerorts Tempo 140: Verfolgungsjagd mit Harley-Fahrer in und um Osnabrück CC-Editor öffnen

Am Ende einer furiosen Verfolgungsjagd stellte die Polizei den Motorradfahrer. Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Ein Motorradfahrer hat am Mittwochabend in und um Osnabrück versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Mit bis zu 140 Stundenkilometern raste er durch den Ort, außerhalb der Stadt legte er noch eine Schippe drauf, durchbrach mehrere Polizeisperren und schlug sich schließlich zu Fuß in die Botanik.