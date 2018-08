Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück verleihen ab sofort drei E-Lastenräder. Sie sind online buchbar, und während der Erprobungsphase sind Buchung und Nutzung kostenlos.

Die Stadtwerke fördern den Lastenrad-Trend und verleihen ab sofort drei Lastenräder mit Elektro-Unterstützung. Hierzu kooperieren die Stadtwerke mit drei Partnern: Die Räder stehen am Hotel Westerkamp an der Bremer Straße, dem dm-Markt an der Bohmter Straße sowie bei Tara am Wittekindplatz, teilten die Stadtwerke am Mittwoch mit.

Nach der Buchung sind Schlüssel und Akku bei den Partnern während deren Öffnungszeiten erhältlich. Die Räder besitzen Gurte: So fahren auch kleine Kinder bis acht Jahre sicher mit. Auch Hunde dürfen mit den Rädern transportiert werden. Ausleihen ist erst ab 18 Jahren möglich. Auch einen Helm können sich Nutzer ausleihen.



Räder online buchbar

Jeder kann die Räder online auf www.swo.de/lastenrad buchen. Die Stadtwerke wollen das Angebot erst mal testen. In dieser Zeit sind Buchung und Nutzung kostenlos, sagt Stadtwerke-Sprecherin Nicole Seifert. „Wir wollen erst mal testen, wie das ankommt und wie gut die Standorte angenommen werden.” Die Räder seien auch für mehrere Tage buchbar – maximal fünf.

Nach der Pilotphase soll der Service kosten. Ab wann das der Fall sein wird und wie teuer der Verleih dann ist, stehe noch nicht fest, sagt Seifert.

Lastenrad statt Auto

„Was im Rahmen des Verbundprojekts ,Radverkehr stärken im Gebiet Gartlage-Süd‘ als Idee entstanden ist, geht mit den E-Lastenradverleih nun an den Start“, wird Nicklas Monte, Leiter Produktentwicklung Mobilität bei den Stadtwerken, in der Mitteilung zitiert. „Durch gezielte Maßnahmen wollen wir den Menschen in Osnabrück den Griff zum Zweirad im Alltag vereinfachen, so dass das Auto auch mal stehen bleiben kann. Das ist unser Beitrag zum Klimaschutz, zur Lebensqualität in Osnabrück und zu einer mobilen Zukunft”, so Monte weiter.

Die Maßnahmen für den Bereich „Gartlage Süd” werden gefördert vom Bundesumweltministerium im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Klimaschutz für den Radverkehr”. Die Lastenräder kosten rund 5000 Euro pro Stück.

Wer haftet im Schadensfall?

Unfälle passieren, und auch eine Macke ist mal schnell im Rad. Bei selbst verschuldeten Malheurs, etwa beim Beladen, haftet der Fahrer selbst für den Schaden, sagt Seifert. Im Regelfall deckt die Haftplichtversicherung den Schaden ab. Um sicher zu gehen, sollten Fahrer das vorab klären.

Bei Unfällen sollten Nutzer stets die Polizei rufen. Die erstellt einen Unfallbericht, den der Nutzer bei den Stadtwerken einreichen sollen. Bei unverschuldeten Unfällen müsse der Fahrer dann nicht für den Schaden haften, versichert Seifert.

Speziell für Lastenräder hatte die Stadt im vergangenen Jahr an der Georgstraße sogar schon eigene Bügel zum Anschließen installiert. Sie bieten mehr Platz.

Bike-Sharing voll im Trend

Lastenräder erfreuen sich wachsender Beliebtheit und werden für immer mehr Menschen die Alternative zum Auto. Kinder lassen sich damit in die Kita bringen, auch der Großeinkauf für die Familie ist mit diesen Rädern kein Problem. Mit den Stadtwerken gibt es nun mehrere Lastenrad-Verleiher. Im Frühjahr war „Karlos” an den Start gegangen. Jeder kann das Rad kostenlos ausleihen, dieses hat jedoch keine E-Unterstützung. Zwei „Osna.Bikes” mit E-Unterstützung sind für 2,30 Euro pro Stunde ausleihbar.

Fragen und Antworten zu den Lastenrädern der Stadtwerke finden Sie auf www.stadtwerke-osnabrueck.de/fileadmin/stadtwerke/mobilitaet/lastenrad-faq-1807.pdf