Dieter Peter freut sich über eine riesige Sonnenblume vor seinem Haus. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. In diesem Jahr freuen sich einige Osnabrücker über ihre großen Sonnenblumen im Garten. Bei Familie Peter misst die Sonnenblume aktuell 3,70 Meter und ist damit in diesem Jahr "so hoch wie noch nie". Noch größer ist mit 4,50 Meter eine Pflanze im Kleingärtnerverein Deutsche Scholle.