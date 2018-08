Quartiersarbeit in Osnabrück: Sinnvoller Ansatz

Osnabrück. Etwa 45 500 Single-Haushalte gibt es in Osnabrück. Das bedeutet: Mehr als jeder Vierte lebt alleine – und das sind nicht nur Studenten.

Wer möglichst lange autonom in den eigenen vier Wänden bleiben möchte, kann das nur über funktionierende Netzwerke – gerade im Alter. Sonst droht nicht nur Vereinsamung, sondern auch Unterversorgung.

Dass die Wüsteninitiative auch ohne Unterstützung der Stadt in wenigen Jahren zu solch einem Netzwerk inklusive Pflegedienst gewachsen ist, kommt nicht von ungefähr: In dem Stadtteil, insbesondere in der hinteren Wüste, leben nun mal viele Akademiker.

In anderen Quartieren wie beispielsweise Schinkel sieht es da ganz anders aus, da bleibt die große Gruppe der Migranten in der Regel außen vor, hier bräuchte es mehr Unterstützung von außen.

Der Ansatz der Osnabrücker Grünen, bestehende Initiativen zu unterstützen und womöglich neue anzuschieben, ist daher sinnvoll.