Im Sand spielten Kinder am Mittwoch Beachvolleyball. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. In der Dodesheide gibt es kein Meer, aber einen Strand, an dem Beachvolleyball gespielt werden kann. Genauer gesagt ist es eine Sandkuhle auf der Sportanlage des SSC, in der am Mittwoch Kinder bei angenehmen Temperaturen um die 25 Grad versuchen, den Ball übers Netz zu schlagen.