Osnabrück. Am 22. Juni hat die Stadt den neu gestalteten Spielplatz am Adolf-Reichwein-Platz eingeweiht und freigegeben. Die beiden Schiffe sind namenlos – das soll sich ändern. Der Osnabrücker Service-Betrieb sammelte Vorschläge und lässt nun abstimmen.

Für viele Osnabrücker war es traurig, als die alte Hansekogge im Mai weichen musste. Sie war nicht mehr sicher und zu retten, der OSB riss sie ab.

Spontane Idee bei Einweihung

Der Kogge folgten zwei Flussdampfer. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und der OSB entschieden während der Einweihung am 22. Juni spontan, den beiden Schiffen Namen geben zu lassen. Bis zum Dienstag konnten Interessierte Vorschläge an den OSB richten: je zwei Namen, die nach Möglichkeit einen Bezug zur Stadt haben sollten.

35 Vorschläge gingen bis zum Dienstag beim OSB ein. Aus ihnen traf er eine Vorauswahl, sagt OSB-Sprecherin Katrin Hofmann auf Nachfrage. Vorschläge ohne jeglichen Bezug habe der OSB aussortiert.

Die ausgewählten Vorschläge:



Hägar und Thor Osnabrück und Münster (Bezug zum westfälischen Frieden) Ansibarium und Monasterium (lateinische Schreibweise) Carlos und Frieda Löwe und Pudel Osna und Hase Elfriede und Erich (Erich-Maria Remarque und seine Schwester Elfriede) Hans und Karl Hans und Frieda Hasesegler und Nettedampfer Osna und Hanse Pax und Frieda

Wie geht es nun weiter?

In den kommenden Tagen verteilt der OSB am Spielplatz Kärtchen mit den zwölf Vorschlägen. „Jeder hat eine Stimme”, sagt Hofmann. Alternativ können Interessierte dem OSB ihr Favoritenpaar an osb@osnabrueck.de mitteilen. Auch das Ergebnis unserer Umfrage fließt in das Votum ein:

Die Entscheidung soll am 10. August fallen, sagt Hofmann.

Im Januar hatten Kinder bereits aus zwei vorausgewählten Entwürfen zur Spielplatzgestaltung abstimmen dürfen.