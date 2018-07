Osnabrück. Eineinhalb Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung: So lautet das Urteil des Landgerichts Osnabrück gegen den Angeklagten im sogenannten Schleuserprozess.

Damit konnte der 28-jährige Afghane Ismail G. nach rund zweimonatiger Prozessdauer den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Der im November 2017 gegen ihn erlassene Haftbefehl wurde aufgehoben.

Die 6. Große Strafkammer sprach den in Deutschland geduldeten Flüchtling der Beihilfe zum Einschleusen mit Todesfolge für schuldig. Angeklagt worden war der Afghane als Schleuser, der den Tod von zwei Frauen aus seinem Heimatland und deren vier Kindern verursacht haben sollte. „Doch wir konnten feststellen, dass Sie selbst kein Schleuser sind“, sagte der Vorsitzende Richter Ingo Frommeyer zu Ismail G. in der Urteilsbegründung.

Viele Tote nach nächtlicher Irrfahrt

Vielmehr habe der Angeklagte seinem eigenen Schleuser in Istanbul versprochen, sich während der gemeinsamen Flucht in die EU um die beiden Frauen und ihre Kinder im Alter von einem bis sieben Jahren zu kümmern - und sei daher als Helfer des Schleusers anzusehen.

Der Angeklagte und die ihm anvertrauten sechs Personen waren am Abend des 21. Januar 2016 im türkischen Bodrum an Bord eines etwa 15 bis 20 Meter langen Fischerbootes gestiegen, das nach Erkenntnissen des Gerichts mit mindestens 60 Personen besetzt und damit völlig überladen war. Nach einer fünfstündigen nächtlichen Irrfahrt kenterte und sank dieses Boot am frühen Morgen des 22. Januar 2016 in griechischem Hoheitsgebiet. Es gab nur 24 Überlebende des Unglücks, darunter den Angeklagten. Unter den Toten und Vermissten sind auch die beiden Frauen und ihre Kinder.

Nach Angaben von Pflichtverteidiger Thorsten Diekmeyer will sein Mandant Berufung gegen das Urteil einlegen. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wollte sich zur Frage der Revision vorläufig nicht äußern.