Die Feuerwehr hat am Dienstagmittag einen Wohnungsbrand in der Osnabrücker Innenstadt gelöscht. Die Umstände sind noch unklar. Foto: Dirk Fisser

Osnabrück. Am Dienstagmittag ist in einer Wohnung in der Großen Straße ein Feuer ausgebrochen. Die Umstände sind unklar, denn in der Wohnung befand sich offenbar niemand.