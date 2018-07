Osnabrück. Ein Kriegsdenkmal der Gefallenen im Zweiten Weltkrieg auf dem Friedhof in Hellern wurde von Unbekannten beschmiert. Die Täter verwendeten Symbole der linken Szene. Eine Anwohnerin ist empört.

Petra Eith war am Dienstagmorgen mit ihrem Hund auf dem Friedhof spazieren, als sie die Schmiererei entdeckte. Auf der einen Seite wurde ein großes A in einem Kreuz gesprüht, das für Anarchie steht, auf der der anderen Seite des Denkmals findet sich auf den Namen der Toten der Schriftzug: „Keine Opfer, sondern Täter“. In der Mitte befindet sich ein großer schwarzer und ein roter Farbklecks. Dies sind Symbole, die häufig von der antifaschistischen Szene verwendet werden.

„Ich finde das wirklich scheußlich“, sagt Eith. Ihr sei es auch egal, ob dies von der linken oder rechten Seite komme. „Das ist einfach respektlos gegenüber den Opfern“, sagt die 60-Jährige, die in der Nähe des Friedhofs wohnt. Gerade der Spruch sei völlig unangebracht. Aus der Geschichte wisse man, dass viele Menschen gegen ihren Willen zum Kriegsdienst eingezogen worden seien. Eith geht davon aus, dass da Jugendliche beteiligt waren, die nichts Besseres zu tun hatten.

Polizeisprecherin Mareike Edeler konnte zu den möglichen Tätern noch nichts sagen. „Nur weil antifaschistische Symbole verwendet wurden, muss nicht auch die linke Szene dahinter stecken“, sagte sie. Der zuständige Sachbearbeiter ermittelt nun, ob es bereits ähnliche Schmierereien gab und sie eine Spur zu den Tätern liefern.