Ihre artistischen Bewegungen zeigten Tänzer wie von der Osnabrooklyn Crew bei der Breakdance Jam im GZ Ziegenbrink. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. Hip Hop basiert auf drei Säulen: Rap, Graffiti und Breakdance. Am Samstag wurden sie in Osnabrück errichtet. Im Haus der Jugend waren Rapper und Sprayer am Werk; im GZ Ziegenbrink zeigten die Tänzer der Osnabrooklyn Crew ihre artistischen Bewegungen. Dort lernten auch die ganz kleinen Tänzer ihre ersten Schritte.