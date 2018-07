Radfahrer kollidiert mit Auto in Osnabrück MEC öffnen

An der Wittekindstraße in Osnabrück ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Stadtauswärts ist nur eine Fahrspur frei. Foto: Nico Buchholz

Osnabrück. An der Wittekindstraße in Osnabrück ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei sind ein Auto und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen.