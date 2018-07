stek/nibu Osnabrück. Bei einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße in Osnabrück ist am Freitagabend ein 52 Jahre alter Radfahrer aus Osnabrück schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 19.50 Uhr. Radfahrer und Autofahrer fuhren auf der Wittekindstraße stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung zur Buerschen Straße hinter der Bahnunterführung versuchte der 55 Jahre alte Autofahrer aus Osnabrück, von der linken Fahrspur auf die Rechtsabbiegerspur zu wechseln. Der Radfahrer wollte im selben Augenblick von der Rechtsabbiegerspur nach links auf den Fahrradweg in der Mitte der beiden Spuren wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

An der Wittekindstraße in Osnabrück ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Stadtauswärts ist nur eine Fahrspur frei. Foto: Festim Beqiri





Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht.

Eine Fahrspur der Wittekindstraße war stadtauswärts für die Unfallaufnahme bis 23 Uhr gesperrt.