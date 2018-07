Foto: David Ebener

Osnabrück. Die Bund Osnabrücker Bürger (BOB) sieht sich in seiner Kritik am Baustellenmanagement in Osnabrück bestätigt. BOB-Ratsfrau Kerstin Albrecht verweist auf einen Antrag, den die CDU/BOB-Gruppe 2017 zu dem Problem eingebracht hatte, der aber von der Ratsmehrheit abgelehnt wurde.