Brand an Vehrter Landstraße in Osnabrück: War es Brandstiftung?

Einige Strohballen sind am Donnerstagabend an der Vehrter Landstraße in Osnabrück in Brand geraten. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Das am späten Donnerstagabend ausgebrochene Feuer an der Vehrter Landstraße in Osnabrück hat womöglich ein Brandstifter entfacht. Ein Mann sei nach Ausbruch des Feuers davon gerannt, teilte die Polizei am Freitag mit.