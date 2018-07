Osnabrück. 50 Strohballen sind am Donnerstagabend an der Vehrter Landstraße in Osnabrück in Brand geraten.

Die Trockenheit begünstigt auch in Osnabrück weiterhin Brände. An der Vehrter Landstraße haben 50 Strohballen Feuer gefangen. Die Ursache ist bisher nicht bekannt.

Wie die Polizei im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilte, seien die Flammen aber unter Kontrolle. Für die Löscharbeiten hat die Feuerwehr den betroffenen Abschnitt der Vehrter Landstraße gesperrt.

Mehrere Leser aus der Dodesheide haben am Donnerstagabend zudem von einem Knall berichtet, außerdem sei auch eine Erschütterung zu spüren gewesen. Mutmaßlich hing das mit dem Brand an der Vehrter Landstraße zusammen.

Was genau der Auslöser für den Knall war, steht bisher noch nicht fest. Einige Anwohner äußerten die Vermutung, dass die Reifen des Anhängers durch das Feuer geplatzt sein könnten.

Einige Strohballen sind am Donnerstagabend an der Vehrter Landstraße in Osnabrück in Brand geraten. Foto: NWM-TV





Am Donnerstagabend hatte es in der Region mehrere große Brände gegeben. In Wettrup in der Samtgemeinde Lengerich stand eine Pferdezucht in Flammen. In Vechta ist ein Feuer von einem Auto auf ein Mehrparteienhaus übergesprungen.