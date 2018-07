Osnabrück. Im Wasser macht selbst der heißeste Sommer Spaß. Rund um Osnabrück bieten zahlreiche Freibäder Abkühlung. Wie ist die Stimmung zwischen Sprungturm, Liegewiese und Pommesbude? Unser Mitarbeiter hat sich auf große Bädertour begeben.

9 Uhr, Solefreibad Bad Rothenfelde, 27 Grad: Morgenstimmung im Solefreibad am Kurpark. Schwimmmeister Ludwig Holkenbrink erscheint mit nassen Händen. Er hat gerade die Filter des Schwimmbeckens gereinigt. Die Frühschwimmer, die bereits von 5.45 Uhr bis 7.15 Uhr geschwommen sind, haben das Bad längst wieder verlassen. Das Angebot gebe es schon seit 50 Jahren, erzählt der 59-Jährige, während er gemütlich auf einem Liegestuhl Platz nimmt. „Das ist alles historisch gewachsen, auch im alten Freibad gab es die Gruppe schon.“ Teilnehmer sind hauptsächlich Berufstätige, die vor der Arbeit schwimmen gehen, oder Rentner. Jetzt, um kurz nach 9 Uhr, ziehen im 50 Meter langen Becken die ersten Schwimmer ihre Bahnen, die Liegeflächen sind bisher nur sporadisch besetzt. Auch der Kiosk hat noch geschlossen. Die vorbeilaufenden Badegäste grüßen den seit 1985 im Freibad tätigen Schwimmmeister freundlich – man kennt sich.

Die Menschen schätzen hier die ruhige, gepflegte Atmosphäre, aber auch der Kurort an sich lockt Gäste an. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Holkenbrink gibt an, dass mit 41 000 Besuchern der Einnahmeansatz für dieses Jahr bereits erreicht sei. Er geht davon aus, dass die 60 000er-Marke dieses Jahr noch geknackt wird. „So viele hatten wir zuletzt beim Sommermärchen 2006.“ Später werden noch die Kurgäste eintreffen, aber auch viele junge Familien suchen im Laufe des Tages ihren Weg in das Freibad.

10 Uhr, Solefreibad Bad Laer, 29 Grad: Kinder toben im Wasser, die ältere Generation sucht den Schatten auf der Terrasse, um den Morgenkaffee zu genießen, manche spielen Sudoku. Dabei wird sich ausgetauscht und darüber gesprochen, wie herrlich es doch an diesem Ort ist. Man spürt sofort, dass sich Familien hier besonders wohlfühlen. „Das ist über Jahrzehnte gewachsen, Familien gehen hier seit drei Generationen hin“, bestätigt Lars Gelhaar, seit 2005 Leiter des Freibads, den Eindruck. Auch die Gäste wissen das zu schätzen: Bereits 1980 Dauerkarten wurden für diese Saison schon verkauft. Trotz dieser Zahlen geht es hier etwas beschaulicher und ruhiger als in anderen Freibädern zu.

Eine Besonderheit in Bad Laer ist die Soledusche mit einem Solegehalt von 7 Prozent, die nur aus dem Eigendruck der im Boden vorkommenden Sole betrieben wird, wie Gelhaar erklärt. Vor dem Eingang bildet sich langsam eine Schlange, das Bad wird voller. Auch Gelhaar muss nun wieder seinen Verpflichtungen nachkommen, ein Kind ruft laut: „Lars, die Rutsche hat kein Wasser mehr.“ Also geht es weiter ins nächste Freibad.



11.30 Uhr, Freibad Bad Iburg, 30 Grad: Der Parkplatz ist bereits voll, die Besucher müssen auf die umliegenden Seitenstraßen ausweichen. Vor dem Schwimmbad ist allerdings noch keine Schlange zu erkennen. 135 Besucher haben seit 7.30 schon eine Abkühlung gesucht, wie das Kassensystem anzeigt. „Vormittags kommen hauptsächlich Rentner und ältere Menschen, um ihre Bahnen zu ziehen“, gibt Björn Bulk an, seit eineinhalb Jahren als Fachkraft für Bäderbetriebe angestellt.

Einige Jugendliche sind trotzdem anzutreffen. Sie haben die einzig richtige Wahl getroffen und beschlossen, heute den ganzen Tag im Schwimmbad zu verbringen. Seit geraumer Zeit haben sie den Sprungturm in Beschlag genommen und sichtlich Spaß dabei, sich an verschiedenen Kunstsprüngen auszuprobieren. Andere Gäste gehen den Tag am kühlen Nass lieber etwas entspannter an und suchen sich ein schönes Plätzchen auf der großen Liegewiese. Zwei junge Männer spielen Volleyball. „Das ist bei uns im Freibad durchaus eine Seltenheit, das Volleyballfeld wird leider nicht so gut angenommen“, zeigt sich Bulk verwundert. Am Dienstag sei mit 700 Besuchern der bisher beste Tag der Saison gewesen, gibt der 28-Jährige an, auch heute wird mit einer ähnlichen Zahl gerechnet.

13 Uhr, Panoramabad GMHütte, 31 Grad: Auf dem Gelände am Carl-Stahmer-Weg herrscht großer Trubel. Die Frühschwimmer mit eingerechnet, sind bereits 650 Gäste in das Wasser eingetaucht. Das gute Wetter spielt dem Betreiber deutlich sichtbar in die Karten. 23 000 Gäste sind in dieser Saison bisher gezählt, 62 Prozent mehr als voriges Jahr, wie Torsten Meyer von der Stadtwerke GMHütte angibt. 2017 wurde das Freibad komplett modernisiert und um einige Attraktionen erweitert. Bei den Kindern kommt die in der Region einzigartige „Flugrutsche“ besonders gut an. Mutige Freibadgänger rutschen hier rasant in die Tiefe und fliegen anschließend ungefähr einen Meter weit ins Becken. Auf den Liegewiesen sind viele junge Familien anzutreffen.

13.45 Uhr, Freibad Hagen, 32 Grad: Mittagszeit in Hagen. Die Besucher sitzen an der Cafeteria und essen Pommes und Chicken Nuggets. Am Eingang ersetzt ein zügig arbeitender Automat das Kassenpersonal. Die Sonne hat sich tatsächlich für einige Minuten hinter Quellwolken versteckt. Ob es heute noch gewittert? Zu hoffen wäre es angesichts der drückenden, schwülwarmen Hitze. Der heiße Sommer hat auch hier seine Spuren hinterlassen, die Liegewiese des Schwimmbads ist ausgetrocknet.

14.45 Uhr, Westerkappeln, 33 Grad: Die Sonne scheint unnachgiebig vom Himmel, es sind gefühlte 38 Grad. Die Gäste des Freibads Bullerteich flüchten in die rar gesäten Schattenplätze unter den Bäumen, nur Hartgesottene halten es noch in der Sonne aus. Höchste Zeit, auf der Bädertour selbst einmal abzutauchen und die Abkühlungsqualitäten des Wassers zu testen. Die Erfrischung ist leider nur von kurzer Dauer. Das Abtrocknen ist überflüssig, die Sonne erledigt das in Rekordzeit. Am Morgen hatte Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer im Freibad eine erfreuliche Zwischenbilanz der Saison gezogen. Bis Mittwochmorgen kamen mehr als 42 200 Besucher – fast so viele wie im gesamten Sommer 2017. Vielleicht liegt es am niedrigen Eintrittspreis. Kinder zahlen nur einen Euro.

16 Uhr, Waldbad Schledehausen, 34 Grad: Die Wolken haben sich wieder zurückgezogen, und die Luft ist aufgeheizt, der Sommertag hat sein Zenit erreicht. Auszuhalten ist es nur noch im Wasser. Das kleine Schwimmbecken ist randvoll mit Badegästen. Die restlichen Besucher tummeln sich im Schatten der Bäume des anliegenden Waldes oder suchen Schutz in den eigenen Strandmuscheln. Ein Vater mit seinem Sohn lässt sich trotz der Hitze nicht an einer sportlichen Herausforderung hindern und spielt mit seinem Sohn eine Partie Tischtennis.

17.30, Stichkanal Osnabrück-Pye, 34 Grad: Der Tacho zeigt mittlerweile 110 gefahrene Kilometer an. Der Reporter hat jetzt Feierabend und braucht ganz dringend eine Abkühlung, eine achtstündige Tour durch den Landkreis Osnabrück mit nur schlecht funktionierender Klimaanlage hinterlässt deutlich ihre Spuren. Am Kanal sind hauptsächlich Leute, denen die Freibäder zu voll sind oder die unbeheiztes Wasser bevorzugen. Also schnell in die Badehose wechseln und ab ins Wasser. Nach zehn Minuten zieht ein Gewitter mit Starkregen auf, und die rund 30 Menschen verlassen fluchtartig die kleine Wiese. Knall auf Fall ist der bisher heißeste Sommertag des Jahres beendet.