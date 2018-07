Mehr Glück als die Insassen eines im Januar 2016 gesunkenen Fischerbootes, um das es beim Prozess in Osnabrück geht, hatten diese Flüchtlinge auf einem kaputten Schlauchboot, das gerade noch die Insel Lesbos erreichen konnte. Foto: dpa

mey Osnabrück. Im sogenannten Schleuserprozess vor dem Landgericht Osnabrück scheint es auf eine Verurteilung des Angeklagten Ismail G. wegen Beihilfe hinauszulaufen. Heute (Dienstag, 31. Juli 2018) will die 6. Große Strafkammer ihre Entscheidung in dem Fall verkünden, bei dem es um den für viele Menschen tödlichen Untergang eines überladenen Flüchtlingsschiffs in der Ägäis geht.