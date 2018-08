Bad Laer. An drei Tagen brennt im Kurpark in Bad Laer die Luft. Beim Fest der 1000 Fackeln gibt es von Freitag, 3. August, bis Sonntag, 5. August, ein volles Programm.

Im Mittelpunkt des Fests der 1000 Fackeln steht an allen drei Tagen der Glockensee. Dort findet am Freitag ein Floßbootrennen statt. Live-Musik gibt es von der Musikkapelle Bad Laer und Music for Fun.

Die Funky Marys zeigen am Freitag und am Samstag Showtanz. Am zweiten Tag gibt es eine Performance von dem Trio Feuerflut mit Feuerinstrumenten, Choreographien und pyrotechnischen Effekten. Das geplante Feuerwerk fällt wegen der Witterung aus Sicherheitsgründen aus.

Am Sonntag wird Kinderprogramm mit Clown Otty, ein Paddelbootrennen und ein Flohmarkt angeboten.

Das Fest der 1000 Fackeln im Kurpark in Bad Laer beginnt am Freitag und Samstag um je 19 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Eintritt am Samstag 12 Euro (Kinder bis 14 Jahren frei), am Freitag und Sonntag ist der Eintritt frei. Alle Infos unter https://www.bad-laer.de/.