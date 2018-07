Osnabrück. Am 8. September findet der nächste Nachtflohmarkt in Osnabrück statt – zum zweiten Male mit dem neuen Konzept. Ab Montag, 30. Juli, 9 Uhr, können Stände gebucht werden.

Die Stadt vergibt Standplätze mit der Standardgröße 3x2 Meter. Jeder Stand kostet 20 Euro, maximal zwei Stände können Verkäufer buchen.

Die Stadt zeichnet die Stände am Samstag zuvor auf dem Veranstaltungsgelände auf und nummeriert sie durch, teilte die Stadt mit.

(Hier finden Sie den Lageplan hochauflösend als PDF zum Herunterladen; 1,5 MB)



Stände online und in Vorverkaufsstellen buchbar

Ab Montag können die Plätze auf www.nordwest-ticket.de gebucht werden. Stände können zudem in der Osnabrück-Halle, der Tourist Info in der Bierstraße, in der Geschäftsstelle der NOZ in der Großen Straße sowie über die Hotline 0421/363636 reserviert werden. Mit den vorab gebuchten Tickets können Verkäufer ab 17 Uhr ihre Stände belegen. Der Flohmarkt beginnt um 18 Uhr und endet am Sonntagmorgen um 2 Uhr.

Neues Konzept nach Ratsbeschluss

Nach einem Ratsbeschluss im Januar dieses Jahres war der vergangene Nachtflohmarkt im Mai erstmals mit neuem Konzept an den Start gegangen. Die Stände wechselten an die Katharinenkirche und den Ledenhof, die Redliner Straße, Hakenstraße und der Adolf-Reichwein-Platz blieben erhalten. Stände mussten erstmals vorab online gebucht werden. Damit wollte die Stadt den vielen Verkäufern entgegenwirken, die ihre Stände schon – unerlaubt – mittags in der Innenstadt aufgebaut hatten.

Durchwachsenes Fazit bei Verkäufern und Besuchern – Stadt zufrieden

Die Stadt hatte nach dem vergangenen Nachtflohmarkt mit neuem Konzept ein positives Fazit gezogen. Lediglich im Bereich des Ledenhofs wird es im September eine Veränderung geben. Dort war es im Mai in den rot geklinkerten Rundgängen wegen der Enge zu Problemen gekommen – Personen drohten dort herunterzufallen. Wie angekündigt, wird die Stadt diese Plätze nicht erneut vergeben, bestätigt Sprecher Gerhard Meyering auf Nachfrage. Konkret: Die Plätze am Ledenhof „in zweiter Reihe” links von den Plätzen 316 bis 321 wurden verlegt.

Anzeige Anzeige

Bei Verkäufern und Besuchern fiel das Fazit gemischt aus.